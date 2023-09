Jongerenpartij Partij voor de Dieren schaart zich achter Ouwehand

PINK!, de officiƫle jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, schaart zich achter Esther Ouwehand. Het partijbestuur besloot zaterdag Ouwehand niet meer voor te dragen voor het lijsttrekkerschap na meldingen van mogelijke integriteitsschendingen.

“PINK! heeft met ontzetting kennis genomen van het nieuws dat Esther Ouwehand niet wordt voorgedragen als lijsttrekker. We herkennen ons niet in de beschuldiging die naar buiten wordt gebracht. Dit gaat ten koste van onze partijleider en partij. Wij staan voor 100% achter Esther en willen dat het bestuur zo snel mogelijk opstapt”, twitterde de jongerenbeweging.

Ook hebben al verscheidene politici van de partij zich uitgesproken voor Ouwehand. “Het bestuur verdraait de feiten, betrekt de leden niet, en graaft hun eigen graf”, twitterde Wesley Pechler, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen. “Partijbestuur graaft eigen graf met – at best – halve waarheden en te grote ego’s”, vindt Stella Marijn Pieterson, raadslid van de partij in Zaanstad.

Uit de fractie in de Tweede en Eerste Kamer zijn nog geen reacties gekomen op het besluit om Ouwehand te passeren. De fractie in de Tweede Kamer gaat ook over de vraag of Ouwehand voorzitter kan blijven.