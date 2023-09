Kamerlid Teunissen staat volledig achter Ouwehand

Het Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren schaart zich “volledig” achter partijleider Esther Ouwehand. “Verbijsterd door bizarre actie van bestuur”, schrijft ze. Eerder verving ze Ouwehand als fractievoorzitter toen die lang ziek was.

Het partijbestuur maakte zaterdag bekend dat er een onderzoek wegens mogelijke integriteitsschendingen tegen Ouwehand komt. Het bestuur besloot daarom haar niet meer voor te dragen als lijsttrekker.

“Esther heeft niks anders gedaan dan in een interne brief haar legitieme zorgen geuit over het gebrek aan professionalisering en slechte omgangsvormen binnen de partij. Dat zij op deze wijze zo wordt behandeld is zeer afkeurenswaardig”, schrijft Teunissen in een verklaring.

Volgens haar probeert Ouwehand een volwassen partij te maken, maar werkt het bestuur al jaren niet mee. Ze krijgt nu “via deze route gewoon een klap in het gezicht. Onverdiend en hoogst asociaal! Ik herken me niet in het beeld dat het bestuur neerzet. Ik wil dat Esther fractievoorzitter en lijsttrekker blijft”.

Ouwehand kan nog zeker lijsttrekker worden, aldus Teunissen. “Daar gaan de leden over en niet het bestuur.”