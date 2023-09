Klimaatactivisten weer A12 op om einde fossiele subsidie te eisen

Den Haag kan zaterdag twee klimaatprotesten tegemoetzien, zowel op de A12 als een stukje verderop op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Actiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft aangekondigd vanaf het middaguur opnieuw het stuk snelweg dat de stad in loopt te gaan blokkeren. Tientallen andere organisaties, waaronder Greenpeace en Milieudefensie, houden tegelijkertijd een ‘supportdemonstratie’ voor sympathisanten die niet zelf de A12 op willen.

De demonstranten vinden dat de overheid direct moet stoppen met het verlenen van fossiele subsidies. Daaronder verstaan de activisten alle financiƫle regelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen.

Volgens een inventarisatie van SOMO, Oil Change International en Milieudefensie is daar in Nederland 37,5 miljard euro per jaar mee gemoeid. Het gaat vooral om belastingkortingen voor grote bedrijven die veel energie gebruiken en de lucht- en scheepvaart. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zei in een eerste reactie op het rapport dat de cijfers hem “wel bekend voorkomen”. Ook hij zei van de subsidies af te willen.

XR blokkeerde de A12 al meerdere keren. Deze keer is de groep naar eigen zeggen van plan om iedere dag op het middaguur terug te komen.

Burgemeester Jan van Zanen heeft al duidelijk gemaakt dat hij ook ditmaal het blokkeren van het snelwegverkeer niet toestaat. Ook de rechtbank in Den Haag oordeelde onlangs dat deze manier van demonstreren niet mag. Zeven mensen die er eerder toe hadden opgeroepen, kregen een taakstraf. Zij gingen in beroep en zullen zaterdag volgens XR opnieuw op de A12 verschijnen.