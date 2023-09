Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

Esther Ouwehand wil lijsttrekker worden voor de Partij voor de Dieren. Eerder op de dag meldde het partijbestuur haar niet meer voor te dragen als lijsttrekker omdat het “signalen en informatie” heeft ontvangen die wijzen op schendingen van integriteit.

De partijleider schrijft in een verklaring dat “tot vandaag nooit enige melding van een integriteitsschending tegen mij bij mij (is) binnengekomen”. Wel heeft ze vrijdag een brief aan het bestuur geschreven waarin ze naar eigen zeggen “forse” kritiek uit over het uitblijven van professionalisering en democratisering van de partij.

“Ik vind het moeilijk om het een los te zien van het ander. Ik wil me met hart en ziel inzetten als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren”, eindigt ze de verklaring.

In de bewuste brief aan het partijbestuur haalt Ouwehand scherp uit. Ze schrijft daarin dat ze steeds wordt tegengewerkt bij de professionalisering en democratisering van de partij. Het bestuur neemt volgens haar “steevast een afwijzende houding” aan bij vragen, oproepen of voorstellen.

Het bestuur heeft volgens Ouwehand “een hardnekkige neiging (…) om zich iedere keer weer te laten leiden door de oprichters” van de partij. Onder anderen Marianne Thieme en Eerste Kamerlid Niko Koffeman begonnen de partij in 2002. Er moet een bestuur komen dat “een onafhankelijke positie” inneemt ten opzichte van de oprichters.

Ze zegt dat haar eigen gezondheid lijdt onder het conflict met het bestuur en dat het “een niet te onderschatten factor” is geweest toen ze ziek werd. Ouwehand zat vorig jaar lang thuis met burn-outklachten, maar keerde in februari terug in de Kamer.

Ouwehand zegt dat haar “wanhoop” groot is omdat er niks met haar plannen en voorstellen gebeurd. De partij moet veranderen want “zonder deze cruciale stappen kan ik niet door als lijsttrekker en fractievoorzitter”.

Een paar jaar geleden was er ook al een crisis in de partij over democratisering. In oktober 2019 moest partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel – die tegen de zin van Thieme en Koffeman was gekozen – weg omdat hij de partij zou hebben geschaad met zijn optreden in de media en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten. Wolswinkel pleitte voor meer transparantie en interne discussie over de koers van de partij.