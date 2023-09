PKN: steunbetuiging en gebed voor slachtoffers aardbeving Marokko

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft een steunbetuiging gestuurd aan relaties en organisaties van Marokkaanse komaf. Dat laat een woordvoerder van de koepelorganisatie van een groot aantal protestantse kerken in Nederland desgevraagd weten.

“Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle getroffenen en hun families, zowel in Marokko als hier in Nederland. Deze tragedie raakt ons diep, mede omdat de Protestantse Kerk al jarenlang een bijzondere relatie onderhoudt met verschillende partners en gemeenschappen in Marokko en met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland”, staat in de boodschap die ook op de website van de PKN te vinden is.

“In deze moeilijke tijden willen we onze handen uitstrekken in verbondenheid, broederschap en steun, vanuit de Protestantse Kerk in Nederland naar onze vrienden in Marokko en hier in Nederland”, valt te lezen.

Alle ongeveer 1600 aangesloten gemeenten worden gewezen op een gebed dat zaterdag speciaal voor de slachtoffers en nabestaanden is gemaakt. “Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gemeenten er zondag van gebruikmaken tijdens de dienst”, aldus de PKN-woordvoerder.

PKN roept de gemeenten op geld in te zamelen voor de slachtoffers en verwacht dat de inzamelingsacties komende week beginnen.