Rode Kruis opent giro 6868 voor hulp na aardbeving Marokko

Het Rode Kruis stelt gironummer 6868 open om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het dodental van de beving is inmiddels opgelopen tot boven de achthonderd.

Op het gironummer kan geld worden overgemaakt voor de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halve Maan voor eerste hulp, vervoer van gewonden naar ziekenhuizen en psychosociale ondersteuning. Dat gebeurt onder meer in Marrakech en in de provincie Taroudant, ten zuiden van de stad.

Volgens de hulporganisatie is de omvang van de ramp op dit moment nog lastig in te schatten. Sommige dorpen in het getroffen gebied liggen in de bergen en zouden nog niet goed toegankelijk zijn na de beving.

Het Rode Kruis verwacht dat in de komende dagen meer duidelijk zal worden. “Het Rode Kruis richt zich nu op de directe hulpverlening om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de hulp krijgen die zij nodig hebben en probeert zo snel mogelijk te helpen. “