Ruim 2400 klimaatactivisten aangehouden bij blokkade op A12

Ruim 2400 klimaatactivisten zijn zaterdag aangehouden omdat ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Dat meldt de politie. Onder deze groep bevonden zich tientallen minderjarigen.

Extinction Rebellion heeft aangekondigd het stuk snelweg in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf zaterdag elke dag te willen blokkeren – net zo lang tot de overheid stopt met subsidies aan de fossiele industrie.

Politiechef Karin Krukkert is kritisch: “Wij zijn een politie die pal staan voor demonstratierecht. Maar als aanhoudingen worden uitgelokt om aandacht te krijgen voor de boodschap, wordt de politie gebruikt om een punt te maken. Dat is niet ongehoorzaam of vreedzaam, dat is moedwillig ons afhouden van het politiewerk.” Ze wijst erop dat de politie beschikbaar moet zijn voor noodhulp, het oplossen van misdrijven en dat de politie zichtbaar moet zijn in de wijk. “Wij willen er zijn voor alle mensen in Nederland.”

Honderden politieagenten waren aanwezig om de blokkade op de A12 te beĆ«indigen. Krukkert zegt dat actievoerders zich massaal opzettelijk lieten aanhouden. Bij hun aanhouding verzetten ze zich “regelmatig passief”, bijvoorbeeld door niet mee te lopen, maar zichzelf zwaar te maken. “Wij zagen zelfs actievoerders die terugkeerden naar de A12 vanaf het ADO-stadion.”

De activisten die zijn aangehouden voor het blokkeren van de A12 mochten bij aankomst bij het ADO-stadion weer vertrekken. Enkele mensen zijn aangehouden voor andere strafbare feiten dan het blokkeren van de snelweg.

Extinction Rebellion is juist ook kritisch op de politie. “Vanaf 13.30 uur heeft de politie waterkanonnen ingezet, ook werden vreedzame demonstranten veelvuldig geslagen met wapenstokken.” Dit is ook te zien op filmpjes op sociale media.

De politie liet eerder weten dat de wapenstokken zijn ingezet om de weg vrij te kunnen maken. De actievoerders waren “meermaals gevraagd en gevorderd om te vertrekken”, zo schrijft de politie. “Toen de politie vrije ruimte wilde maken voor hun voertuigen, gingen ze bewust voor deze voertuigen op de weg zitten en belemmerden de politie om hun werk te kunnen doen.”

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemt de blokkeeractie “wederom ontwrichtend”. Hij zegt dat het protest de Haagse driehoek, waar de politie, gemeente en officier van justitie onder vallen, steeds weer voor dilemma’s plaatst. “In de praktijk blijkt dat het lastig is effectief tegen dit soort blokkades op te treden, wanneer deze massaal en langdurig plaatsvinden.”

Op X (voorheen Twitter) bevestigt Extinction Rebellion nogmaals dat de actievoerders zondag om 12.00 uur terugkeren naar de A12 in Den Haag.