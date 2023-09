Staatssecretaris zet in op Dienjaar en wil niet weer dienstplicht

Defensie zet in op het Dienjaar om nieuwe mensen te trekken. “Het mag duidelijk zijn: mijn verwachtingen van het Dienjaar zijn hoog”, zei demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat bij een ceremonie om het begin van het Dienjaar te markeren. En de dienstplicht komt niet terug, maakte hij duidelijk.

De strijdkrachten kampen met een groot tekort aan personeel en Van der Maat zoekt nieuwe manieren om wat aan het gebrek te doen. Duizenden vacatures staan open. Naast het Dienjaar zet hij ook in op meer reservisten en uitbreiding van de samenwerking met het bedrijfsleven.

De bewindsman was zaterdag naar de Generaal Spoorkazerne in Ermelo getogen om het formele begin van het Dienjaar te vieren. Meer dan 130 mannen en vrouwen die het programma gaan volgen waren aanwezig. Na een basisopleiding gaan ze aan de slag bij de marine, marechaussee, land- of luchtmacht.

De animo voor het Dienjaar is groot en het ministerie wil de komende jaren dan ook “flink opschalen”, aldus Van der Maat. Eerder schreef hij aan de Tweede Kamer dat “het doel is om binnen enkele jaren door te groeien naar 1000 deelnemers per jaar”. Het moet ook de band van de krijgsmacht met de samenleving versterken.

Met het Dienjaar wil Defensie jonge mensen en zij-instromers aan zich binden. De verwachting is dat ongeveer een derde blijft plakken. Van de anderen is de hoop dat veel van hen reservist wordt. Bij deze eerste lichting is ongeveer 20 procent vrouw. Defensie wil al jaren meer vrouwen aantrekken.

Een aantal partijen kondigt in hun verkiezingsprogramma aan de dienstplicht nieuw leven te willen inblazen. Daar voelt Van der Maat niks voor. “Ik snap het, maar het is niet de oplossing”, zei hij tegen de jonge militairen. Defensie is volgens hem een efficiĆ«nt beroepsleger en “is niet op zoek naar massa’s dienstplichtigen. We zoeken gemotiveerde professionals”.

Het Dienjaar is bedoeld voor schoolverlaters van 18 tot en met 27 jaar. Verder is er ook nog een Specialistisch Dienjaar. Daar kunnen mensen tot en met hun 54e terecht. Voorwaarden zijn dat je een diploma hebt en minimaal drie jaar werkervaring. Hierbij horen vaak ook een andere rang en salaris dan bij het ‘gewone’ Dienjaar.