TUI: vakantiegangers in Marokko kunnen vakantie afmaken

Alle Nederlanders die met TUI in Marrakech op vakantie zijn of rondreizen door Marokko, zijn veilig. Volgens een woordvoerster van de reisorganisatie is de schrik door de aardbeving van vrijdagavond groot, maar kunnen ze hun vakantie in principe gewoon afmaken. De hotels waar de gasten van TUI verblijven zijn niet ernstig beschadigd geraakt.

TUI heeft bijna honderd Nederlandse pakketreizigers in Marrakech zitten. Vanwege de aardbeving in Marokko moesten zij wel tijdelijk hun hotel uit. Maar even later konden ze weer terug het hotel in. Van deze mensen was eerder op de dag al duidelijk dat ze in veiligheid waren. Dat laatste geldt nu ook voor de 125 TUI-vakantiegangers die aan het rondreizen zijn in Marokko. In de kustplaats Agadir, waar de aardbeving ook is gevoeld, heeft TUI momenteel geen gasten.

Mensen wiens vakantie naar Marokko nog moet beginnen, kunnen volgens TUI ook nog gewoon vertrekken vanuit Nederland. Transavia liet eerder op de dag al weten dat het vliegschema naar Marokko vooralsnog niet gewijzigd is. Transavia merkte ook niet dat er sinds de aardbeving bijvoorbeeld opeens veel annuleringen waren naar het land.