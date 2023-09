UNICEF: we staan klaar om snel hulp te bieden

UNICEF staat klaar om snel hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die getroffen zijn door de aardbeving in Marokko, laat de organisatie, die al jaren werkzaam is in het land, weten.

“In noodsituaties als deze is het belangrijk voor kinderen dat er zo snel mogelijk schoon water beschikbaar is, naast gezondheidszorg, voeding en een veilige plek”, aldus de organisatie.

UNICEF zegt geschrokken te zijn door de beving die inmiddels mee dan achthonderd levens heeft geĆ«ist. “Onze gedachten zijn bij de getroffenen, hun familie en vrienden.”