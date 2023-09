Alle klimaatactivisten van A12 verwijderd

De A12 is weer helemaal vrij, nadat de weg eerder op de dag in beide richtingen dichtging vanwege een blokkade van klimaatactivisten. Dat meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat zondag even na 14.30 uur.

Alle klimaatactivisten die zondag de A12 in Den Haag bezetten, waren omstreeks 13.18 uur van de snelweg gehaald. Het was de tweede dag op rij dat klimaatactivisten de snelweg blokkeerden. De blokkade begon omstreeks 11.45 uur. Maximaal duizend mensen stonden op het hoogtepunt op en langs de A12. Zaterdag deden nog zo’n negenduizend mensen mee met de blokkade, schatte de gemeente toen. In totaal werden zaterdag ruim 2400 mensen aangehouden.

Onder meer een waterkanon werd zondag ingezet om de activisten weg te krijgen. “Wij zijn op dit moment bezig met het aanhouden van de actievoerders op de A12. Hierbij is de waterwerper kort ingezet”, meldde de politie rond 12.30 uur.

De aangehouden actievoerders werden meegenomen richting bussen, waarmee ze net als zaterdag werden vervoerd naar het ADO-stadion. Daar worden de demonstranten weer vrijgelaten, meldt een politiewoordvoerder.

Een groep van zo’n vijfhonderd mensen die op een grasveld naast de A12 zat, is door de politie richting Den Haag Centraal gedreven. In de buurt van Den Haag Centraal, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, is een steundemonstratie.

De gemeente en politie hadden activisten die de A12 bezetten bij hun oproep de snelweg te verlaten, ook gewezen op die steundemonstratie. Die trok zondag een stuk minder mensen dan zaterdag. Volgens de autoriteiten waren zaterdag op het drukste moment 1500 mensen aanwezig bij de steundemonstratie. Zondag waren er aanvankelijk slechts enkele tientallen mensen, maar na het beëindigen van de blokkade op de A12 nam het aantal bezoekers van de steundemonstratie weer toe tot enkele honderden. Vele tientallen kwamen van de A12. Zij hadden protestborden bij zich met teksten als “fossiele subsidies = oliedom’ en ‘politiek, red ons’.

De blokkade werd georganiseerd door Extinction Rebellion (XR). XR heeft aangekondigd vanaf afgelopen zaterdag elke dag rond het middaguur het stuk snelweg te gaan blokkeren. De actievoerders eisen dat de overheid subsidies aan de fossiele industrie direct stopzet. Het gaat volgens de demonstranten om alle financiële regelingen die gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen.