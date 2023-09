Buitenlandse Zaken: reis nu niet naar aardbevingsgebied Marokko

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af nu naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen. Daarbij worden specifiek de stadjes Imlil, Ouirgane en Asni genoemd die in het Atlasgebergte liggen, dicht bij het epicentrum. “De situatie daar is nog erg onduidelijk en hulpdiensten moeten hun werk onbelemmerd kunnen doen”, aldus het ministerie.

Het ministerie waarschuwt ook voor naschokken en instabiel telefoon- of internetverkeer. Nederlanders moeten officiƫle nieuwsberichten goed in de gaten houden en instructies van de lokale autoriteiten opvolgen, stelt BuZa.