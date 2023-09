Dagrecord: officieel de warmste 10 september ooit

Nog nooit eerder was het op 10 september zo warm als in 2023. Om 13.00 uur werd 28,5 graden gemeten op het hoofdstation in De Bilt. Het vorige record dateert uit 1959. Toen werd het op 10 september 28,4 graden.

Behalve het officiƫle dagrecord sneuvelden zondag ook twee andere records. Zo ging de regionale septemberhittegolf van zes naar zeven dagen en is ook het landelijke warmterecord verbroken. Op de weerstations in Eindhoven en Hoek van Holland werd in het begin van de middag 30,5 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1919. Toen werd het in Maastricht 30,3 graden.

Een ander record dat er mogelijk aan zit te komen is het aantal zomerse dagen achtereen, voorspelt Weeronline. Zondag was het zeven dagen achter elkaar 25,0 graden of warmer, waarmee het record uit 2005 is geƫvenaard. Met de weersverwachting voor maandag en dinsdag zouden daar nog twee dagen bij kunnen komen.