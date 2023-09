Initiatieven voor hulp aan Marokko komen op gang

Een kleine twee dagen na de verwoestende aardbeving in Marokko komen al veel initiatieven voor hulp op gang. Verschillende organisaties in Nederland zijn inzamelingsacties gestart of beraden zich over de beste manier om hulp te bieden aan het aardbevingsgebied. Het dodental is volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels opgelopen tot zeker 2122.

Zo hebben de Islamitische Stichting Nederland (ISN), Islamic Relief Nederland, Maroc Relief en de Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland (IHHN) allemaal een doneerknop toegevoegd aan hun website. ISN roept de moslimgemeenschap op de campagne te steunen “om de wonden van dit verdriet te helpen helen”. IHHN zegt dat zo snel mogelijk een team van de organisatie naar het aardbevingsgebied zal afreizen om noodhulp te bieden op locatie.

Zondag hield het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) een bijeenkomst met als doel de samenwerking en co√∂rdinatie tussen de verschillende hulpacties te stimuleren. SMN-voorzitter Bouchaib Saadane stelt dat het een “zeer opbouwend” overleg was. Hij vertelt dat een team is gevormd dat in kaart gaat brengen wat voor hulpacties en inzamelingen er al gestart zijn en door wie, om zo onderling contact te bevorderen. Ook gaat het SMN inventariseren waar nu in Marokko precies behoefte aan is en wat de Marokkaanse autoriteiten toe gaan laten aan hulp.

Ook in de entertainmentwereld leeft de ramp. De acteurs van de nieuwe Nederlandse versie van hitmusical Mamma Mia! hebben op de premi√®re geld gedoneerd aan de slachtoffers van de aardbevingen en FunX-presentatrice Ouassima Tajmout is een inzamelingsactie gestart. Ook Najib Amhali haalt met zijn Najib Foundation geld op voor de getroffenen. Met het geld worden volgens de stichting in overleg met de lokale autoriteiten goederen gekocht “die voorzien in de primaire levensbehoeften”.

Artsen zonder Grenzen heeft sinds zaterdag diverse noodhulpteams ter plaatse. Zij waren zondag allereerst “aan het inventariseren waar de medische nood het hoogst is”, legt een woordvoerster uit.