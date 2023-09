Burgemeester geeft toestemming A12 in Den Haag weer vrij te maken

Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen heeft toestemming gegeven de A12 in Den Haag, die is geblokkeerd door klimaatactivisten, weer vrij te maken voor verkeer. Dat meldt de gemeente op X, voorheen Twitter. “Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie”, aldus de gemeente.

Klimaatactivisten blokkeren zondag voor de tweede dag op rij de A12 in Den Haag. Rond 11.45 uur begaven de eerste demonstranten zich op de snelweg en rond 11.55 uur bevonden zich circa duizend demonstranten op en langs de A12. De politie heeft een klimaatactivist aangehouden, zag een verslaggever ter plaatse.

De gemeente meldde ook dat actievoerders de A12 hebben betreden. “Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov”, twitterde de gemeente eerder.

Een groep van vier- tot vijfhonderd mensen op de A12 is inmiddels omsingeld door de politie, andere mensen buiten die groep worden van de snelweg gedreven, richting de steundemonstratie die wel is toegestaan. Uit de groep die is ingesloten door de politie is ook een demonstrant gehaald en meegenomen, maar onduidelijk is waarnaartoe.

Ook zaterdag werd de A12 in Den Haag geblokkeerd door klimaatactivisten. Meer dan 10.000 mensen deden toen mee aan de klimaatprotesten van Extinction Rebellion (XR), waaronder volgens de gemeente maximaal 9000 die op de snelweg zaten. In totaal werden zaterdag ruim 2400 actievoerders aangehouden bij de blokkade. Ongeveer 1500 mensen woonden volgens de Haagse autoriteiten zaterdag een steundemonstratie in de buurt van station Den Haag Centraal bij.