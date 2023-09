Klimaatwoordvoerder Boucke van D66 wil naar Europees Parlement

D66’er Raoul Boucke wil na de verkiezingen niet terugkeren in de Tweede Kamer. De woordvoerder klimaat en energie van de fractie laat zondag weten een gooi te doen naar een zetel in het Europees Parlement voor D66.

Boucke zit sinds twee jaar in de Kamer. “Het was geen gemakkelijk besluit, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat Europa voor mij een betere plek is om te werken aan mijn idealen voor Nederland en dit prachtige continent”, schrijft hij op X, voorheen Twitter.

Al meer dan dertig van de huidige 150 Tweede Kamerleden hebben aangekondigd na de verkiezingen van 22 november niet te willen terugkeren.