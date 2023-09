Nastassja Kinski later op Film by the Sea, krijgt nu zondag prijs

De Duitse actrice Nastassja Kinski komt pas zondag naar het festival Film by the Sea in Vlissingen. De Duitse ster zou zaterdag al aanwezig zijn om de Career Achievement Award in ontvangst te nemen. Maar door persoonlijke omstandigheden kon Kinski zaterdag nog niet in Vlissingen zijn. Zij zal nu zondag arriveren en zondagavond de ereprijs uitgereikt krijgen.

Dat maakte het festival zondag bekend. De uitreiking is nu voorafgaand aan de internationale première van haar nieuwe film Dark Satellites, over een aantal alledaagse personages van wie de levens elkaar terloops passeren. Kinski speelt in de film de kapster Birgitt.

De oeuvreprijs wordt zondagavond uitgereikt door festivaldirecteur Jan Doense. Film by the Sea is een van de vier grote Nederlandse filmfestivals. De 25e editie duurt tot en met 17 september.