NOS komt zondag weer met extra journaals over Marokko

De NOS verzorgt zondagochtend weer elk uur een extra journaal in verband met de ramp in Marokko. Dat laat een woordvoerder van de NPO weten. Ook zaterdag waren er gedurende de hele dag extra uitzendingen om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

RTL laat weten dat er zondag geen extra lineaire uitzendingen zijn. “Maar de website is 24 uur bemand en we houden een liveblog bij”, aldus een woordvoerder.

De tv- en radiozenders van Talpa Network “volgen de situatie op de voet”, laat een woordvoerder weten. “Onze nieuws- en actualiteitenprogramma’s blijven vanzelfsprekend op eigen wijze aandacht besteden aan het onderwerp.”

Radiozender FunX verzorgt zondagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur een speciale uitzending over de ramp in Marokko. In de uitzending, die wordt gepresenteerd door dj Youssef, kunnen luisteraars hun verhalen en gevoelens over de ramp delen en wordt er een aantal maal live geschakeld naar mensen die in Marokko zitten.