NPO FunX komt zondag met speciale uitzending over Marokko

Radiozender FunX verzorgt zondagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur een speciale uitzending over de ramp in Marokko. In de uitzending kunnen luisteraars hun verhalen en gevoelens over de ramp delen en wordt er een aantal maal live geschakeld naar mensen die op dit moment in Marokko zitten.

De speciale uitzending wordt gepresenteerd door FunX-dj Youssef. Aan de uitzending werken, onder klein voorbehoud, onder anderen MMA-fighter Momine, rapper Ashafar en zangeres Inez mee.

Verder past FunX ook zondag de playlist aan, zoals dat zaterdag ook al het geval was. Nummers die direct of terloops refereren aan aardbevingen of rampen worden niet gedraaid.

De NPO-zender besteedde ook zaterdag al veel aandacht aan de ramp in Marokko. “We willen onze luisteraars bewust een platform bieden om hierover te praten”, legt de woordvoerder uit. FunX heeft veel luisteraars van Marokkaanse komaf.