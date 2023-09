Open Monumentendag trekt recordaantal van 1,3 miljoen bezoekers

De 37e editie van Open Monumentendag heeft dit weekend naar schatting ruim 1,3 miljoen bezoekers getrokken. Dat is net iets meer dan vorig jaar, toen 1,2 miljoen mensen op pad gingen om kennis te maken met het Nederlands cultureel erfgoed. Volgens de organisatie is het de drukst bezochte editie ooit.

Directeur Harald de Boer van Nederland Monumentenland spreekt van “een groot succes.” Hij is “verwonderd en enorm trots” op wat er in het hele land is neergezet dit weekend. Zelfs de hoge temperaturen mochten de pret niet drukken. “Mensen hebben zich niet massaal laten afschrikken door de warmte, maar zochten juist verkoeling in de eeuwenoude monumenten”, aldus de organisatie.

Zo’n 5000 rijksmonumenten openden dit jaar hun deuren. Het thema was ‘Levend erfgoed’, wat volgens de organisatie staat voor “de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen en die zij op hun beurt weer doorgeven aan de volgende generatie”. Amsterdam was veruit het populairst met 46.000 bezoekers. Breda volgt met 33.000 bezoekers en Utrecht staat op de derde plek met 25.000 monumentenliefhebbers.

Ook volgend jaar vindt Open Monumentendag weer plaats in het tweede weekend van september. Het thema is dan ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’.