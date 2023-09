Rode Kruis haalt meer dan zes ton op via giro 6868

Op giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu 636.619 euro binnengekomen. De hulporganisatie heeft het rekeningnummer zaterdag opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Het dodental van de beving is inmiddels opgelopen tot boven de 2000.

Het Rode Kruis weet niet hoeveel geld er nodig is voor hulp na de ramp. Dat komt onder meer omdat sommige plekken moeilijk te bereiken zijn, omdat ze in afgelegen gebied liggen en wegen beschadigd zijn door de beving. “Momenteel wordt de impact en de schade van de ramp nog ge├»nventariseerd”, aldus de organisatie. “Wel is de hulp al in volle gang.”

Op giro 6868 kan geld worden overgemaakt voor de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halve Maan voor eerste hulp, vervoer van gewonden naar ziekenhuizen en psychosociale ondersteuning. Dat gebeurt onder meer in Marrakech en in de provincie Taroudant, ten zuiden van de stad.

Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) heeft eerder 5 miljoen euro noodhulp toegezegd aan het Rode Kruis.