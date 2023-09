Van Baarle is de lijsttrekker van DENK

DENK heeft Stephan van Baarle aangewezen als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van november. Dat bracht de partij, die met drie zetels in de Tweede Kamer zit, zondag naar buiten.

Van Baarle nam in juli de taken van het fractievoorzitterschap al over van Farid Azarkan nadat die had aangekondigd te stoppen na de verkiezingen. Een week later kondigde Van Baarle ook aan lijsttrekker te willen worden.

Van Baarle was eerder fractievoorzitter van DENK in Rotterdam. Hij zit sinds ruim twee jaar namens de partij in de Tweede Kamer en voert daar onder andere het woord op het gebied van onderwijs.