Van Zanen maakt zich zorgen over nieuwe blokkades komende dagen

Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen maakt zich grote zorgen over de blokkades van de A12 in Den Haag die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd. Dat zegt hij zondag in een verklaring na afloop van de meest recente blokkade van de A12 door klimaatactivisten.

Het was zondag de tweede dag op rij dat de snelweg werd geblokkeerd. Maandag zou rond het middaguur opnieuw een poging worden gedaan. Extinction Rebellion heeft aangekondigd vanaf afgelopen zaterdag elke dag rond het middaguur het stuk snelweg te gaan blokkeren. De actievoerders eisen dat de overheid subsidies aan de fossiele industrie direct stopzet. Het gaat volgens de demonstranten om alle financiƫle regelingen die gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen.

Klimaatactivisten blokkeerden de A12 in Den Haag al vaker. Zondag was de negende keer, geeft Van Zanen aan. “Een kleine groep actievoerders betrad rond het middaguur de Boslaan nabij het Malieveld. Dankzij het uitermate professionele optreden van de politie is deze blokkade snel verholpen en zijn de actievoerders aangehouden. Omstreeks 13.30 uur was deze belangrijke verkeersader voor de bewoners in Den Haag weer ontruimd.”

Volgens Van Zanen is met deze negende “ontwrichtende” blokkade het demonstratierecht wederom met voeten getreden. “Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd.”

De burgemeester geeft aan dat maandag vele tienduizenden mensen langs deze belangrijke toegangsroute gewoon weer naar hun werk moeten. “Ik zal mij ook de komende dagen blijven inzetten, om de ontwrichting van de stad tegen te gaan.”