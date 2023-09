Advocaat vraagt Hoge Raad om heropening Deventer moordzaak

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft de Hoge Raad gevraagd de zaak die draait om de dood van weduwe Jacqueline Wittenberg (60) in 1999, ook wel bekend als de Deventer moordzaak, te heropenen of een tussenarrest te wijzen. Hij heeft maandag bij het hoogste rechtsorgaan een uitgebreide reactie ingediend waarin hij naar eigen zeggen aantoont “dat het advies van de advocaat-generaal dient te worden gepasseerd”.

De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad eind augustus dat de zaak niet opnieuw hoeft te worden bekeken door een gerechtshof. Knoops wil echter dat de forensisch rechercheurs van het coldcaseteam van de politie Amsterdam als getuigen gehoord worden. Hij vindt dat de advocaat-generaal “belangrijke argumenten uit het CCT-rapport over het hoofd ziet”.

Wittenbergs financieel adviseur Ernest Louwes werd in de zaak veroordeeld tot twaalf jaar cel. Louwes heeft zijn straf uitgezeten, maar is altijd blijven ontkennen dat hij betrokken is. Zijn advocaat vroeg om een herziening. Volgens Knoops heeft onderzoek van het coldcaseteam nieuwe feiten aan licht gebracht. “Als het hof daarvan kennis had kunnen nemen, had dit hoogstwaarschijnlijk geleid tot vrijspraak”, aldus Knoops.

De Deventer moordzaak is een van de bekendste rechtszaken in Nederland en leidde tot een golf van publicaties. Een advies van de advocaat-generaal wordt vaak overgenomen, maar niet altijd. De uitspraak is voorlopig bepaald op 19 december.