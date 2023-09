Basisonderwijs wil extra week voor nieuwe doorstroomtoets

Scholen zouden begin volgend jaar een week extra de tijd moeten krijgen voor de doorstroomtoets in groep acht, de opvolger van de eindtoets. Daarvoor pleiten de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad, de koepel van basisscholen. Ze zeggen dat de extra week kinderen in het zuiden kan helpen. Voor hen valt de toets samen met het begin van carnaval.

Kinderen in groep acht maken volgend jaar voor het eerst in februari de toets waarmee ze hun basisschooltijd afronden. Zij moeten deze toets afnemen in de eerste twee volledige weken van februari, terwijl carnaval op 10 februari begint. De AVS en de PO-Raad stellen voor om scholen de mogelijkheid te bieden om in de week van 29 januari de toetsen af te nemen.

Scholen in Limburg en Noord-Brabant vragen al langer om verplaatsing van de doorstroomtoets. Het ministerie van Onderwijs hield dat steeds tegen, maar nu is ook een meerderheid van de Tweede Kamer voor versoepeling.