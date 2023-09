Blokkade van A12 beëindigd door politie

De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion (XR) maandagmiddag beëindigd. De laatste demonstranten zijn aangehouden en een bus brengt ze naar het stadion van ADO Den Haag. Vanuit daar mogen de klimaatactivisten weer vertrekken. De A12 is inmiddels weer volledig open voor verkeer.

De aanhoudingen duurden langer omdat de politie niet voldoende bussen bij zich had. Het duurde bovendien een tijdje voordat de bussen van het ADO-stadion waren teruggereden naar de Utrechtsebaan, zoals het stuk snelweg heet, om nieuwe arrestanten op te halen. Volgens Extinction Rebellion zijn er in totaal 210 mensen aangehouden.

Op het gras aan de rand van de A12 stonden nog wat supporters van Extinction Rebellion. Die blokkeerden niet de weg, maar moesten wel vertrekken, liet de politie weten. Dat hebben zij toen ook gedaan.

XR wil de blokkade naar eigen zeggen dagelijks gaan herhalen, net zolang tot overheidssteun voor de fossiele industrie stopt. Op X (voorheen Twitter) bevestigt Extinction Rebellion dat de activisten morgen weer terug zijn. De gemeente Den Haag is faliekant tegen de blokkades. De A12 is een belangrijke weg die het verkeer in en uit de stad leidt.

“Ongeacht het doel van de demonstratie mag de autoweg nooit een vrijplaats worden van een ontwrichtende blokkade, daarom blijven wij hiertegen optreden”, zegt burgemeester Jan van Zanen maandag. “Uiteraard staat het iedereen vrij om zijn of haar stem te laten horen, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov of op een van de vele andere plekken in de stad.”

Het protest maandag was minder groot dan in het weekend. Rond het middaguur stonden enkele honderden mensen op de snelweg naast het Malieveld. Na ruim een half uur zette de politie het waterkanon in en werden de actievoerders meegenomen.