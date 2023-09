Campagne vraagt aandacht voor gevaar van asbest in schuurdak

Milieu Centraal begint maandag een campagne om eigenaren van schuurtjes bewust te maken van het gevaar van asbest en hen te helpen een asbestdak te vervangen. Op de website www.asbestvrijeschuur.nl kunnen schuurbezitters informatie vinden en een stappenplan maken om zelf een klein dak veilig te vervangen. Ook is een telefonische helpdesk bereikbaar.

Tot 1994 werd asbest nog veel gebruikt als dakbedekking voor schuren. Na dertig jaar, dus in 2024, zijn die daken aan vervanging toe, zegt Milieu Centraal. Door verwering kunnen asbestvezels in de lucht en in de grond komen en bij mensen gezondheidsproblemen veroorzaken. “Daarom moedigen wij doe-het-zelvers aan om hun asbest schuurdak te vervangen.”

De hulpmiddelen zijn bedoeld voor schuren met een dak kleiner dan 35 vierkante meter. Voor grotere daken moet professionele hulp worden ingeschakeld, waarschuwt Milieu Centraal.

Van 9 tot en met 15 oktober organiseert Milieu Centraal de Week van de Asbestvrije Schuur om het gevaar van oude asbestdaken breder onder de aandacht te brengen. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gemeenten werken daaraan mee.