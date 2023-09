Diverse acties voor Marokko op crowdfundingssite GoFundMe

Op crowdfundingswebsite GoFundMe zijn diverse acties opgezet voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko. De initiatieven uit binnen- en buitenland zijn ondergebracht op een pagina, meldt de site.

Zo heeft Adil Izemrane uit Amsterdam in een dag tijd ruim 35.000 euro opgehaald. “Onmiddellijke hulp is van cruciaal belang”, schrijft hij op zijn pagina. De initiatiefnemer wil in samenwerking met lokale hulpverleners en goedkeuring van de Marokkaanse autoriteiten noodhulp verlenen, met name in de gebieden die momenteel lastig zijn te bereiken.

Een actie van Sarah Jaidi en Othmane Lamrini, oprichters van een Marokkaans platform in Frankrijk, heeft al ruim 7 ton opgebracht.