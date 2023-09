Ziekenhuizen doneren medische spullen aan rampgebied Marokko

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT; Almelo en Hengelo) doneren medische hulpmiddelen voor Marokko. Dat land werd eind vorige week getroffen door een aardbeving. Het officiële dodental daarvan is gestegen tot ongeveer 2500.

Het HagaZiekenhuis doneert onder meer “fixeerverband, mondmaskers, steriele deppers, spuiten en medicijnen”. Het ziekenhuis zegt samen te werken met “organisaties die zorgen dat deze middelen op de juiste plek komen”. Het HagaZiekenhuis heeft ziekenhuisvestigingen in Den Haag en Zoetermeer, en kleinere zorglocaties in Wassenaar en ‘s-Gravenzande.

ZGT heeft onder meer “overalls, schoenen, incontinentiemateriaal, handschoenen, mondkapjes, brancards en verbandmiddelen” ingezameld. Die zijn maandag richting Marokko gegaan.

Het OLVG in Amsterdam is “aan het inventariseren waar we kunnen bijdragen”. Dat gebeurt volgens een woordvoerder in overleg met hulporganisaties als Santé Pour Tous van de Amsterdamse chirurg Abdelali Bentohami. Hij verricht met zijn stichting sinds 2010 operaties voor armen in Marokko.

Het Flevoziekenhuis in Almere levert nog geen hulpmiddelen of menskracht voor de hulpverlening in het rampgebied. “Neemt niet weg dat dit de komende dagen zeker nog wel in gang kan worden gezet, zoals we eerder bij andere rampen hebben gedaan”, voegt een woordvoerder toe. De Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder) is zelf niet betrokken bij de hulpverlening, maar sluit niet uit dat medewerkers helpen “vanuit particuliere initiatieven”.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg), het Zaans Medisch Centrum (Zaandam), Nij Smellinghe (Drachten), het St. Jans Gasthuis (Weert), het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht), het Isala (Zwolle), Medisch Spectrum Twente (Enschede) en het Antonius (Sneek) zijn ook niet betrokken bij de hulpverlening in Marokko, zeggen ze in een rondgang van het ANP langs de ziekenhuizen.