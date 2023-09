Herman van der Zandt gaat vanaf 2025 De Slimste Mens presenteren

Philip Freriks stopt na het winterseizoen van 2024 met de presentatie van de succesvolle televisiequiz De Slimste Mens. Het stokje wordt vanaf 2025 overgenomen door Herman van der Zandt. Dat heeft KRO-NCRV, die het programma uitzendt, maandag bekendgemaakt. Van der Zandt maakte deze zomer bekend na ruim twintig jaar over te stappen van de NOS naar KRO-NCRV.

Freriks zal de leiding over het programma nog drie seizoenen voor zijn rekening nemen. Zijn laatste uitzending wordt de finale van het seizoen 2024/2025. De presentator wordt volgende zomer 80. Freriks presenteert het programma sinds 2012.

“Vanzelfsprekend zijn wij Philip enorm dankbaar voor zijn fantastische bijdrage aan De Slimste Mens”, stelt mediadirecteur Sandra Hilster van KRO-NCRV. “Hij heeft er samen met Maarten van Rossem voor gezorgd dat de kennisquiz is uitgegroeid tot een van de populairste programma’s van Nederland. Wij hebben er vertrouwen in dat we in Herman een waardige opvolger hebben gevonden.”

Of Maarten van Rossem ook stopt als eenmansjury, is nog niet bekend. De historicus, die in oktober 80 wordt, zal in elk geval tijdens de drie seizoenen die Freriks nog presenteert in functie blijven. Van Rossem zei recent tegen Shownieuws dat hij door wil gaan tot hij 100 jaar oud is.

In De Slimste Mens beantwoorden bekende Nederlanders gedurende een aantal rondes vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het programma ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de best bekeken programma’s op de Nederlandse televisie.