Hof doet uitspraak in hoger beroep rond doden Sumanta Bansi

Het hof in Amsterdam doet maandag uitspraak in de zaak tegen Manodj B. uit Hoorn, die wordt verdacht van het doodsteken van de 22-jarige Sumanta Bansi in 2018 en het laten verdwijnen van haar lichaam. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep een celstraf van vijftien jaar geëist.

De studente biomedische wetenschappen verdween in februari van 2018 uit haar woonplaats Hoorn. De Surinaamse jonge vrouw woonde destijds in bij het gezin van de verdachte om te kunnen studeren in Amsterdam. In het huis waren spanningen, omdat Bansi voor de tweede keer zwanger was van de getrouwde B. en niet opnieuw abortus wilde plegen.

B. kreeg van de rechtbank eerder vijftien jaar cel opgelegd voor doodslag na eenzelfde eis van het OM. Hij ontkende toen nog betrokkenheid bij haar dood. Na zijn veroordeling veranderde hij zijn verhaal en wees hij de politie de plek aan waar haar lichaam al die tijd begraven had gelegen: een industrieterrein in Hoorn. In september vorig jaar werden haar overblijfselen hier gevonden.

Tijdens het hoger beroep zei de verdachte dat het zelfverdediging was, omdat Sumanta in een ruzie over geld met een mes op hem af zou zijn gekomen. Het OM gelooft dit niet.