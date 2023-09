Meeste mbo’ers gaan het liefst in hun eigen regio aan het werk

Veel mbo-studenten willen in hun eigen regio aan het werk gaan nadat ze hun diploma hebben gehaald. Ze hebben daar volop kansen op een baan en hoeven dus helemaal niet te verhuizen. Bovendien kunnen ze zo bij vrienden en familie in de buurt blijven.

Volgens een onderzoek voor de overkoepelende organisatie, de MBO Raad, denken vier op de vijf mbo’ers dat er “redelijk veel tot heel veel kansen op werk” zijn in de regio waar ze wonen. Iets meer dan de helft van de mbo’ers is daarom ook niet bereid om te verhuizen naar een andere regio.

De MBO Raad trapt het studiejaar maandag af met een bijeenkomst in theater Meervaart in Amsterdam, waar ook demissionair minister Karien van Gennis (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij is. Het onderzoek wordt daar gepresenteerd.