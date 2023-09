Moeder gedode Sumanta Bansi ‘diep teleurgesteld’ over vonnis

De moeder van Sumanta Bansi is “diep teleurgesteld” dat Manodj B. maandag ook in hoger beroep is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor doodslag. “Ik had meer verwacht, een hogere straf”, zegt Sharmila Nanda in een eerste reactie tegen het Surinaamse station Radio ABC. Zij heeft de zitting in Paramaribo online gevolgd.

De nu 43-jarige Manodj B. is veroordeeld voor doodslag, maar de moeder van het slachtoffer vindt dat de man zijn actie zorgvuldig heeft voorbereid. “Je hebt iemands dochter van haar leven beroofd en dat alles heb je bewust gedaan”, zegt Nanda. “En ik zeg: er is sprake van dubbele moord, want Sumanta was zwanger.”

Sumanta’s moeder was in juli als nabestaande aanwezig bij een zitting van het hof in Amsterdam. Daar deed zij een emotionele oproep aan B. om eerlijk te zijn. Tot nu toe heeft zij geen duidelijkheid. “Het is gewoon een wond die niet te genezen is. Ik zit ermee, wij kennen ook het motief nog niet. Hij heeft niet alles verteld, waarom hij dit heeft gedaan.”

Sumanta Bansi studeerde biomedische wetenschappen in Amsterdam. Zij woonde in Hoorn bij het gezin van B., maar verdween plotseling in februari 2018. Haar moeder sloeg alarm toen zij haar dochter niet kon bereiken. De verdachte ontkende lange tijd alle betrokkenheid en onthulde pas na zijn veroordeling in juli 2023 waar hij de stoffelijke resten van Bansi had begraven.