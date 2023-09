Norovirus in Flevoziekenhuis in Almere breidt zich uit

Het norovirus in het Flevoziekenhuis in Almere heeft zich verspreid naar de afdeling maag-, lever- en darmafdeling. Een patiënt is positief getest, twee medewerkers vertonen klachten die passen bij het zeer besmettelijke virus, maar zijn volgens een woordvoerster van het ziekenhuis nog niet getest.

Zaterdag werd het norovirus al vastgesteld bij negen patiënten en acht medewerkers op de afdeling cardiologie. Alle zieke patiënten zijn in contactisolatie gegaan, twee van hen zijn inmiddels klachtenvrij. De verpleegafdeling van de afdeling cardiologie is gesloten voor nieuwe patiënten. Alle ziekenhuismedewerkers die klachten hebben zitten thuis en moeten daar blijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.

Wanneer de afdeling cardiologie weer opengaat, is nog onduidelijk. Dat hangt er volgens het ziekenhuis van af of er nog nieuwe gevallen bij komen. Als iedereen hersteld is moet bovendien alles goed schoongemaakt worden voordat de afdeling de deuren weer opent.

Het norovirus leidt tot ontsteking van de darmen, is erg besmettelijk en ook wel bekend onder de naam buikgriep. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich heeft. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na een tot vier dagen. Klachten zijn misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen.