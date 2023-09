OM: Faissal Taghi, zoon van Ridouan, aangehouden in Dubai

De 22-jarige Faissal Taghi, zoon van Ridouan, is aangehouden in Dubai. Dat hebben de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) maandag bevestigd, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. De arrestatie zou zijn verricht op verzoek van Nederland.

De VAE hebben een uitleveringsverzoek van de verdachte in behandeling genomen, aldus het OM. Nederland kent sinds 1 augustus verdragen met het land in het Midden-Oosten voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. Faissal Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Het Landelijk Parket van het OM zegt “het volste vertrouwen in het verdere verloop van de uitleveringsprocedure” te hebben. De Telegraaf meldde maandag op basis van bronnen dicht bij het onderzoek dat Faissal al begin augustus zou zijn opgepakt.

Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo dat draait om meerdere moorden en pogingen daartoe.