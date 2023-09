Overlast door muggen flink toegenomen, wordt mogelijk nog erger

Overlast door muggen is sinds half augustus flink toegenomen, melden onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) op de website Nature Today. Aan het begin van de zomer was er juist nog sprake van relatief weinig muggen en muggenoverlast.

Vanaf half augustus kwamen op muggenradar.nl, een website waar kunnen mensen doorgeven hoeveel last ze van de muggen hebben, veel meer meldingen binnen dan daarvoor. De gemiddelde overlast lag gemiddeld hoger dan de drie voorgaande jaren. “Vermoedelijk komt dit doordat het in juli en augustus veel heeft geregend. Hierdoor waren voor langere tijd veel broedplaatsen beschikbaar”, leggen de onderzoekers uit. Muggen hebben plekken nodig waar gedurende enkele weken achterelkaar water staat waarin larven zich kunnen ontwikkelen, zoals plantenpotten, emmers en schotels gevuld met water.

De onderzoekers verwachten dat in september nog een piek in de muggenoverlast volgt door de huidige hoge temperaturen. “Allereerst leiden hogere temperaturen tot grotere aantallen vrouwtjesmuggen die actief op zoek gaan naar bloed. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de larven bij hogere temperaturen veel sneller dan normaal rond deze tijd.” Om de overlast terug te dringen kunnen mensen bakjes en schoteltjes in hun tuin controleren en leeggooien als er water in staat.

In juni was het heel warm en heel droog, waardoor de muggen moeilijk broedplaatsen konden vinden. Bij muggenradar.nl kwamen toen dan ook relatief weinig meldingen binnen. Eind juni en begin juli lag de gemiddelde muggenoverlast lager dan in de drie voorgaande jaren op hetzelfde moment, meldt de WUR.