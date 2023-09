Rabobank: horeca verspilt jaarlijks ruim 55 miljoen kilo voedsel

Hotels, cafés en restaurants verspillen op jaarbasis meer dan 55 miljoen kilo aan voedsel, heeft de Rabobank becijferd. Daarmee gooit de horeca ruim 9 procent minder weg dan in 2019, maar er valt volgens de bank nog een hoop te verbeteren. Een stad met de omvang van Den Bosch zou van al het verspilde voedsel nagenoeg een heel jaar kunnen eten.

De kenners van de Rabobank hebben uitgerekend dat het weggooien van eten de sector nog steeds 647 miljoen euro per jaar kost. Dit zou vooral komen doordat horecaondernemers bij hun pogingen om de klant tevreden te stellen vaak te weinig aandacht hebben voor voedselverspilling.

Het vergroten van het bewustzijn dat er verspilling plaatsvindt, is volgens de Rabobank dan ook het beste middel om het probleem aan te pakken. “Minder verspilling is vooral een kwestie van bewustzijn, het maken van kleine aanpassingen en van meten”, bevestigt Jos Klerx, sectormanager bij de Rabobank, na berichtgeving door de NOS.

Dat er inmiddels wel minder wordt weggegooid dan in 2019 heeft onder andere te maken met de stijgende kosten voor de horeca, stellen de onderzoekers. Daardoor zijn hotels en restaurants op zoek gegaan gaan manieren om hun marges te verbeteren. Vooral hotels zijn hiermee aan de slag gegaan, aldus de Rabobank. Mogelijk heeft dat er mee te maken dat hotels vaak een speciale manager hebben die zich bezighoudt met het restaurant en let op het inkoopbeleid.

Volgens de Rabobank is het tegengaan van het onnodig weggooien van voedsel ook belangrijk voor het behalen van duurzaamheidsdoelen. Nederland heeft zich onder meer aan een doelinstelling verbonden om in 2030 de helft minder voedsel te verspillen. De verspilling draagt nu ook nog bij aan de CO2-uitstoot van de horeca. In 2019 waren de weggegooide etenswaren nog goed voor 121.000 ton CO2-uitstoot, inmiddels is dat al gedaald tot ruim 110.000 ton.

Tijdens de Verspillingsvrije Week, die deze week plaatsvindt, vragen meerdere organisaties en overheden aandacht voor voedselverspilling. Supermarkten komen bijvoorbeeld met tips voor consumenten, gemeenten organiseren activiteiten rond het thema en bekende Nederlanders delen zogeheten restjesrecepten. Daarnaast brengt demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag een bezoek aan een basisschool om met leerlingen te praten over het belang van het tegengaan van voedselverspilling.