Ruim tweehonderd klimaatactivisten aangehouden bij blokkade A12

Bij de derde opeenvolgende blokkade van de A12 bij Den Haag heeft de politie maandag ruim tweehonderd mensen aangehouden. Zij weigerden de A12 te verlaten nadat de politie hun vertrek gevorderd had.

Bij de blokkades van zaterdag en zondag zijn ook enkele tientallen minderjarigen aangehouden, meldt de politie. Zij zijn geĆÆdentificeerd zodat de politie contact kan leggen met hun ouders of verzorgers. In de meeste gevallen is een zogeheten Veilig Thuis-melding gedaan. Dat gebeurt volgens de politie ook bij andere demonstraties waar minderjarigen worden aangehouden.

Rond het middaguur blokkeerden activisten de A12. Het was de derde dag op rij dat klimaatactivisten de snelweg blokkeerden. De actievoerders eisen dat de overheid direct subsidies aan de fossiele industrie stopzet. Het gaat volgens de demonstranten om alle financiƫle regelingen die gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen.

Rond 13.00 uur was de weg in de richting van de stad weer open voor autoverkeer. Na een schoonmaak kon rond 15.00 uur was de A12 weer in beide richtingen open voor verkeer.