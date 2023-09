Tunahan Kuzu (DENK) verlaat de Tweede Kamer na verkiezingen

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu verlaat na de verkiezingen in november de Tweede Kamer. Hij schrijft in een verklaring dat het nu is aan een “nieuwe generatie ervaren fantastische volksvertegenwoordigers om het vaandel over te nemen”. Kuzu is voor de aankomende verkiezingen nog campagneleider, en daarna zal hij DENK “van raad en daad blijven voorzien op de achtergrond”.

Kuzu kwam in 2012 voor het eerst in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Voor die partij was hij daarvoor al vier jaar gemeenteraadslid in Rotterdam. Twee jaar later splitste hij zich samen met Selçuk Öztürk af van de PvdA vanwege een vertrouwenskwestie. Zij gingen verder als groep Kuzu/Öztürk, en vanuit daar werd in 2015 DENK geboren.

In maart 2020 droeg Kuzu onverwachts zijn DENK-leiderschap over aan Farid Azarkan. Later werd bekend dat dit plotselinge besluit te maken zou hebben met een affaire tussen Kuzu en een medewerkster van de partij. Het rommelde daarna binnen de partij tussen Kuzu, Öztürk en Azarkan, maar in mei 2020 verklaarden ze de strijdbijl te hebben begraven.

Zondag werd bekend dat Stephan van Baarle de nieuwe fractievoorzitter is van DENK, en in Kuzu’s verklaring staat dat de Schiedamse wethouder Doğukan Ergin zijn “running-mate” wordt. “Van Baarle en Ergin zullen samen met de nieuwe generatie aspirant-Kamerleden naar mijn stellige overtuiging DENK verder uitbouwen om het verschil te maken voor groepen Nederlanders”, aldus Kuzu.