Vooral vertrouwde namen hoog op kieslijst ChristenUnie

De ChristenUnie heeft vooral kandidaten uit Noord- en Zuid-Holland hoog op de conceptkandidatenlijst gezet. In de top vijf woont alleen Alwin te Rietstap (plek vier) ergens anders, namelijk in het Overijsselse dorp Kloosterhaar. Verder bevat de kandidatenlijst weinig verrassingen. Na lijsttrekker Mirjam Bikker (Gouda) volgen Kamerleden Pieter Grinwis (Den Haag) en Don Ceder (Amsterdam) op plek twee en drie. Hun fractiegenoot Stieneke van der Graaf komt met een negende plek veel lager op de lijst.

Hoogste nieuwkomer Te Rietstap is wethouder bij de gemeente Hardenberg en houdt zich daar onder andere bezig met klimaat, economie en bereikbaarheid. De Delftse wethouder Joƫlle Gooijer-Medema komt op de vijfde plek.

De ChristenUnie kan rekenen op vier tot zes zetels als vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, meldde Peilingwijzer eerder door peilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag te combineren. Als die voorspelling uitkomt, is Kamerlid Nico Drost uit Rhenen met zijn zesde plek de laatste die kans maakt op een zetel. Op de plekken na hem komen Tobias Holtman en Cora Otter-van den Bosch.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) ontbreekt op de lijst. Naar eigen zeggen had hij wel gesolliciteerd en was hij in de race voor een “mooie plek”, maar heeft hij zich teruggetrokken om ruimte te bieden aan kandidaten uit andere delen van het land of met kennis van andere onderwerpen. Hij blijft wel campagneleider.

Landbouwminister Piet Adema en historica Beatrice de Graaf zijn in het oog springende lijstduwers, oftewel kandidaten op een onverkiesbare plek die stemmen helpen trekken. Andere lijstduwers zijn de christelijke spreker Eline Hoogenboom, voorganger Henk Stoorvogel en meteoroloog Reinier van den Berg.

De conceptkandidatenlijst wordt zaterdag 30 september voorgelegd aan de leden van de ChristenUnie.