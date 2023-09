Voorlopig geen landelijke actie voor slachtoffers beving Marokko

Vooralsnog komt er geen landelijke inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis wordt hierover momenteel nog gesproken, maar hangt het af van hoe de situatie in het Noord-Afrikaanse land zich ontwikkelt. Mensen kunnen wel donaties doen op giro 6868 van het Rode Kruis, waarop zondag ruim zes ton was binnengekomen.

Volgens de woordvoerder kunnen niet alle zogenoemde samenwerkende hulporganisaties die zijn aangesloten bij giro 555, het rekeningnummer dat wordt geopend voor landelijke acties, in Marokko hulp verlenen. “Organisaties achter giro 555 volgen de situatie in het rampgebied op de voet. De Marokkaanse overheid heeft gericht hulp gevraagd”, zegt hij, doelend op het feit dat Marokko vooralsnog hulp wil van vier landen.

Het geld dat binnenkomt op giro 6868 gaat naar noodhulp die de Marokkaanse Rode Halve Maan verstrekt, de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Op dit moment is volgens de woordvoerder de meeste behoefte aan noodhulp, zoals onderdak, medicijnen, bloed, drinkwater en voedsel.

Het rekeningnummer voor de getroffenen van de zware aardbeving, die vrijdag het land trof en al ruim 2100 mensen het leven heeft gekost, is zaterdag opengesteld. Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) zegde eerder 5 miljoen euro voor noodhulp toe.