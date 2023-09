Vrijwilligers IHHNL ingezet in aardbevingsgebied Marokko

De Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland (IHHNL) heeft vijf vrijwilligers die in het aardbevingsgebied in Marokko humanitaire hulp verlenen. De vrijwilligers delen in het epicentrum, zo’n 80 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech, onder meer water, voedsel en dekens uit, meldde voorzitter Ayhan Arslantas maandag.

De hulporganisatie werkt daarnaast samen met een lokale partner in Marokko die ook vrijwilligers inzet in het rampgebied. IHHNL heeft toestemming van de Marokkaanse autoriteiten gekregen om hulp te bieden in het getroffen gebied. Volgens Arslantas komt dat onder meer door de samenwerking met de lokale hulporganisatie. Daardoor konden er volgens hem ook snel Nederlandse vrijwilligers naar het land gestuurd worden.

IHHNL heeft inmiddels een wachtlijst met zo’n vijftig vrijwilligers die zich hebben gemeld om ingezet te worden in het aardbevingsgebied. Ook is er sinds maandagmiddag meer dan 238.000 euro ingezameld voor slachtoffers van de aardbeving.