Zelensky spreekt Nederlandse studenten toe via livestream

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt dinsdagochtend Nederlandse studenten toe via een livestream. De toespraak is georganiseerd door de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool, maar de livestream is ook via YouTube te bekijken.

Het is voor het eerst dat Zelensky Nederlandse studenten toespreekt. Eerder deed hij dit al wel in andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De toespraak begint om 11.00 uur, daarna hebben een paar studenten kort de tijd om vragen te stellen. De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden tonen de livestream beiden op een eigen locatie in Den Haag.

De toespraak past volgens beide onderwijsinstellingen erg in de Haagse stad: “Het is de stad van vrede, recht en veiligheid.” Bovendien wijst de Haagse Hogeschool erop dat er inmiddels zo’n tweehonderd Oekraïense studenten aan de school studeren.

De Universiteit Leiden biedt studenten voorafgaand een college over de oorlog in Oekraïne. De Haagse Hogeschool houdt met de studenten een panelgesprek na afloop van de livestream.