GroenLinks en PvdA willen gezamenlijke fractie in Zuid-Holland

GroenLinks en de PvdA willen ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een gezamenlijke fractie gaan vormen. De Statenleden van de twee linkse partijen, die beide in de coalitie zitten, werken sinds de provinciale verkiezingen van begin dit jaar al nauw samen. GroenLinks en PvdA laten nu in een brief aan commissaris van de Koning Jaap Smit weten “voornemens” te zijn om de fracties op korte termijn samen te voegen.

GroenLinks heeft vijf zetels in de Zuid-Hollandse Staten, de PvdA vier. Met negen zetels zou GroenLinks-PvdA de grootste fractie worden. Dat zijn op dit moment BBB en VVD, die beide acht zetels hebben. Provinciale Staten in Zuid-Holland tellen 55 leden. BBB, VVD, GroenLinks en PvdA zitten in de coalitie met het CDA. BBB en VVD hebben elk twee gedeputeerden, de andere partijen één. Berend Potjer zit in het college namens GroenLinks, Anne Koning voor de PvdA.

De fractievoorzitters Sinan Özkaya (GL) en Adem Negash (PvdA) vragen de griffie de “noodzakelijke administratieve wijzigingen” voor de samenvoeging door te voeren. Ze willen beiden nog geen inhoudelijke reactie geven op de al langer bestaande plannen om één fractie te gaan vormen. Özkaya, sinds kort plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, en Negash verwachten dat de voorbereidingen in de loop van volgende week zijn afgerond. “We zullen u op dat moment informeren over de totstandkoming van de nieuwe fractie GroenLinks-PvdA” staat in de brief aan Smit.

In de Eerste Kamer hebben GroenLinks en PvdA al een gezamenlijke fractie. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen trekken de linkse partijen ook samen op. Frans Timmermans voert de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA aan.

In de provincie Zeeland vormen de twee partijen ook een gezamenlijke fractie, die daar uit zes leden bestaat. In enkele andere provincies werken GroenLinks en PvdA nauw samen.