Kamer gaat spreidingswet na politieke beschouwingen behandelen

De spreidingswet asielzoekers wordt zo snel mogelijk na de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer behandeld. Een voorstel daarvoor van Volt is met een Kamermeerderheid aangenomen. Dit tot groot ongenoegen van onder meer VVD, BBB, PVV, Groep Van Haga en JA21.

Zij stelden dat een grote minderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel (63 van de 150 Kamerleden) controversieel wilde verklaren. Een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet zouden deze omstreden wet moeten behandelen, vinden zij. En dan naar de prullenbak verwijzen, zei onder meer Wybren van Haga. Een meerderheid van de Kamer, waaronder coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie, heeft besloten het wetsvoorstel wel te behandelen.

De spreidingswet heeft als doel dat asielzoekers eerlijk over alle gemeenten in Nederland worden verspreid. Waarschijnlijk wordt het debat in de laatste week van september gehouden.