Klimaatactivisten blokkeren kruising bij A12 Den Haag

Voor de vierde dag op rij blokkeren klimaatactivisten het verkeer in de buurt van het Malieveld in Den Haag. Ruim zestig mensen zitten op de kruising van de A12 met de Zuid-Hollandlaan. Ongeveer veertig mensen zitten een eindje verderop, op een deel van de A12 dat vaker is geblokkeerd. Enkele tientallen mensen zitten nog iets verder, en op het gras van het Malieveld zingen enkele tientallen medestanders de verkeersblokkeerders toe.

De blokkade begon rond 11.30 uur, iets eerder dan voorgaande dagen. Rond het middaguur werden de eerste blokkeerders door agenten opgetild, in een gereedstaande bus gezet en weggevoerd. Bij vorige dagen werden ze vervolgens naar het ADO-stadion aan de rand van de stad gebracht. Vervolgens konden ze daar vertrekken, zonder aanklacht of proces-verbaal.

De politie roept, net als bij eerdere blokkades, mensen op om naar een plek tegenover station Den Haag Centraal te gaan. Op zaterdag en zondag waren daar toegelaten steundemonstraties. Wie niet luistert naar de oproep, wordt aangehouden, deelt de politie ook mee. Anders dan bij vorige blokkades is het waterkanon vooralsnog niet ingezet. De Haagse autoriteiten geven geen toelichting op die beslissing.

Een automobilist werd aangehouden. Hij kwam verhaal halen omdat hij door de blokkade niet verder kon rijden en kreeg het daarbij aan de stok met een agent.

De aanhangers van Extinction Rebellion demonstreren tegen financiƫle regelingen van de overheid voor de fossiele industrie. Op zaterdag werden in totaal ruim 2400 mensen aangehouden, op zondag ruim vijfhonderd en op maandag meer dan tweehonderd mensen.