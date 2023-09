Meer Nederlandse ziekenhuizen bieden Marokko hulp

Ook de Haagse ziekenhuisgroep Haaglanden Medisch Centrum (HMC) stelt mensen en medische hulpmiddelen beschikbaar voor zorg in Marokko na de dodelijke aardbeving. “De co√∂rdinatie gaat via de gereguleerde landelijke kanalen om te zorgen dat hulp goed verdeeld wordt en op de juiste plek terechtkomt.”, laat een woordvoerder weten.

Of en hoe de hulp in Marokko komt, hangt af van de behoeften van de Marokkaanse autoriteiten. Die hebben tot nu toe alleen hulp van Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Spanje en het Verenigd Koninkrijk geaccepteerd. “Het wachten is op een verzoek van de Marokkaanse autoriteiten”, aldus het HMC. Onder de ziekenhuisgroep vallen de ziekenhuizen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam.

Ook het HagaZiekenhuis (Den Haag en Zoetermeer) en de Ziekenhuis Groep Twente (Hengelo en Almelo) doneren medische hulpmiddelen. Bij het HagaZiekenhuis gaat het om onder meer “fixeerverband, mondmaskers, steriele deppers, spuiten en medicijnen” en bij de ZGT om “overalls, schoenen, incontinentiemateriaal, handschoenen, mondkapjes, brancards en verbandmiddelen”.