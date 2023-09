Nederlandse zorgmedewerkers waarschijnlijk niet naar Marokko

De honderden Nederlandse artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers die zich hadden aangemeld om in Marokko te helpen na de aardbeving daar, kunnen dat waarschijnlijk niet doen. “Zoals het er nu uitziet, gaat er geen officieel verzoek komen. Wij kunnen dus niet als grote groep afreizen”, zegt voorzitter Ali Lahdidioui van de Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN), die het hulpaanbod had opgezet. Hij sluit niet uit dat er mensen zijn die op andere manieren naar Marokko gaan.

Ongeveer 250 Nederlandse zorgmedewerkers hadden zich aangemeld om te helpen. Ze hadden bijvoorbeeld gewonden in bergachtige en moeilijk bereikbare gebieden kunnen helpen. Onder hen zijn basisartsen, specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. Lahdidioui is zelf internist-ouderengeneeskunde bij het HagaZiekenhuis in Den Haag. Het gaat niet alleen om mensen die familiebanden met Marokko hebben, maar ook om mensen met andere achtergronden.