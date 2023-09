OM vervolgt FVD’er Gideon van Meijeren voor opruiing

Het Openbaar Ministerie gaat Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (35) vervolgen voor twee gevallen van opruiing. Het gaat om twee gevallen uit 2022, waarbij de politicus suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.

Daarmee maakte Van Meijeren van Forum voor Democratie (FVD) zich volgens het OM schuldig aan opruiing tot geweld tegen de overheid.

Het eerste moment was op 2 juli vorig jaar, tijdens een boerenmanifestatie in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus in een toespraak naar voren bracht “dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren”. De speech is ook op internet geplaatst.

Het tweede geval betreft uitspraken in een interview dat op 13 november gepubliceerd werd op internet. In dat gesprek zei hij te hopen “op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement”. Hij zei wel te hopen dat deze revolutie vreedzaam zou verlopen.

“Een politicus moet zaken van algemeen belang aan de orde kunnen stellen, ook als hij daarmee anderen kan kwetsen, choqueren of verontrusten. Tegelijk draagt een politicus in het publieke debat ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat”, stelt het OM.

Van Meijeren is tijdens het onderzoek door de rijksrecherche opgeroepen voor een verhoor, maar is niet verschenen. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.

De politierechter veroordeelde Van Meijeren in maart dit jaar tot een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week voor rijden door rood licht met een deelscooter, terwijl zijn rijbewijs eerder door de rechter was afgenomen. Hij raakte zijn rijbewijs in 2021 kwijt doordat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest tijdens het autorijden. In 2010 en 2011 werd hij veroordeeld voor rijden onder invloed.