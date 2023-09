Ook fractiegenoten ‘overvallen’ door vertrek PvdD’er Vestering

Het plotselinge vertrek van Leonie Vestering uit de Tweede Kamer heeft ook de fractie van de Partij voor de Dieren verrast. Dat zegt Kamerlid Christine Teunissen. Zij was naar eigen zeggen niet van tevoren ingelicht. “Het heeft ook mij overvallen.”

“Ik respecteer haar besluit”, zegt Teunissen. “Het is een zware periode waar we doorheen gaan. Ik wens haar alle goeds.”

Vestering besloot dinsdag haar inbreng in een Kamerdebat met de mededeling dat ze per direct opstapt. Zij zei niet langer te kunnen functioneren als volksvertegenwoordiger door de interne ruzie die haar partij verscheurt. Het bestuur ligt op ramkoers met politiek leider Esther Ouwehand en wil haar niet langer voordragen als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Teunissen zegt niet te weten of met het vertrek van Vestering iedereen in de fractie het weer eens is. “Ik hoop dat we door kunnen.” Zij herhaalt dat het partijbestuur nu aan zet is. Dat heeft volgens haar de huidige crisis veroorzaakt door de aantijgingen tegen Ouwehand “breed op straat te gooien”. Daarmee is de positie van het bestuur wat haar betreft “onhoudbaar geworden”.

Behalve Vestering heeft ook Lammert van Raan zich niet expliciet achter Ouwehand geschaard. Wel liet hij dinsdag weten vragen te hebben bij de werkwijze van het bestuur. Van Raan zegt “erg geraakt” te zijn door het opstappen van Vestering, die hij een “goed Kamerlid” noemt.